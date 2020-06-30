Новосибирск, , 05:36 — REGNUM Новосибирские следователи установили лиц, участвовавших в похищении человека в Ленинском районе города. Доследственная проверка продолжается. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.

Напомним, 28 июня, в интернете было опубликовано видео, на котором двое неизвестных погрузили мужчину в багажник автомобиля и увезли в неизвестном направлении.

В ходе проверки были установлены все лица, участвовавших в похищении. Они уже опрошены следователем СКР.

«В ходе опроса следователям СК мужчины свои действия объяснили тем, что хотели проучить дебошира, который в состоянии алкогольного опьянения нарушал общественный порядок в общежитии», — пояснили в ведомстве.

Доследственная проверка продолжается. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. По её результатам будет принято процессуальное решение.

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