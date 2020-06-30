Красноярск, , 03:51 — REGNUM В Уярском районе Красноярского края полиция изъяла из незаконного оборота более 21 килограмма марихуаны. Об этом 29 июня сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Информацию о том, что ранее судимый 33-летний местный житель хранит у себя наркотические средства, оперативники местного отделения полиции получили в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий. В ходе проведения обыска по месту жительства подозреваемого, у него было обнаружено и изъято более 21 килограмма вещества растительного происхождения, разложенного в четыре мешка. Экспертиза установила, что изъятое вещество является марихуаной.

В отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ «Незаконное приобретение и хранение наркотических средств», предусматривающей до 10 лет лишения свободы.

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