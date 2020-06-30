Пекин, , 03:39 — REGNUM Китайский корабль «Го Юань-28» спас жертв крушения индонезийского судна в море Натуна, сообщает 29 июня агентство Синьхуа.

Китайское судно наткнулось на обломки индонезийского корабля 27 июня в водах близ острова Серая. Оно подобрало семерых индонезийских моряков, из которых шестеро выжили и один скончался, сообщил пресс-секретарь Национального поисково-спасательного управления Индонезии Юсуф Латиф.

Судно «Го Юань-28» шло по курсу Китай — Бразилия, когда узнало о кораблекрушении индонезийского суда «KM Sidik». Последнее, в свою очередь погибло в результате шторма. Команда его не сумела откачать воду. Спасенные были доставлены в порт Натуна в индонезийской провинции Кепулуан-Риау.