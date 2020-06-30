Владивосток, , 03:36 — REGNUM Обрушившиеся на Приморье сильные дожди 26−29 июня осложнили обстановку на реках края, вызвав новую волну паводка. Оперативные службы работают в режиме повышенной готовности, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

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На 30 июня ограничены проезды для легкового автотранспорта на нескольких участках.

«В Яковлевский районе ограничено движение на 1 км автодороги Загорное-Краснояровка, наблюдается перелив глубиной 35 см. В Черниговском районе на автодороге Хабаровск-Владивосток-Абражеевка подтоплен подъезд к мосту, объезд участка возможен по дороге Штыково-Ивановка-Ретиховка. Нет проезда к селу Фурманово в Ольгинском районе, восстановить движение планируют к вечеру 30 июня. В Кировском районе ограничен проезд к селу Подгорное, имеется перелив глубиной до 35 см», — пояснили в правительстве.

Наиболее сложная тяжёлая обстановка в Чугуевском округе — там введён режим ЧС муниципального характера, в селе Новомихайловка подтоплены грунтовыми водами придомовые территории и огороды по 20 адресам, затруднён проезд к селу Павловка, отмечается перелив глубиной до 50 см.

В Приморье продолжается второй год расчистка русел рек. За зиму расчищено более 50 км водных объектов в 10 районах. Эти работы позволяют минимизировать ущерб от весенних и летних паводков.

Как сообщало ИА REGNUM, на территории Кавалеровского района в Приморье введён режим чрезвычайной ситуации муниципального характера: сразу несколько рек вышли из берегов.