Богота, , 03:05 — REGNUM Сотрудники правоохранительных органов изъяли 1,2 тонн кокаина в порту города Картахена на севере Колумбии, сообщает пресс-служба колумбийских вооружённых сил.

Стоимость изъятого груза оценивается в $73 млн. Отмечается, что партия наркотиков была спрятана в грузовом контейнере, который должен был направиться в Германию. Власти Колумбии уже выразили благодарность разведслужбам страны за помощь в проведении спецоперации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее один военнослужащий ВМС Колумбии погиб при нападении группы вооруженных неизвестных людей, еще двое получили ранения. Отмечалось, что все военнослужащие принимали участие в борьбе с оборотом наркотиков.

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