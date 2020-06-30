Богота, , 03:01 — REGNUM Неизвестные вооруженные люди напали на военнослужащих военно-морских сил Колумбии на востоке страны, сообщает пресс-служба колумбийских ВМС.

Сообщается, что инцидент произошел утром 29 июня на реке Ува в муниципалитете Кумарибо. В результате нападения погиб один военнослужащий, еще двое получили ранения.

«Кроме того, один морской пехотинец пропал без вести», — добавили в ведомстве.

Отмечается, что все военнослужащие принимали участие в борьбе с наркотрафиком.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 июня почти пять тонн кокаина изъяли колумбийские полицейские в порту Буэнавентура. По данным антинаркотической службы, груз должен был направиться в Турцию.

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