Манагуа , , 02:45 — REGNUM Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,1 на территории Никарагуа, сообщает Геологическая служба США.

Эпицентр подземных толчков располагался в 138 километрах к юго-западу от города Коринто. Очаг сейсмособытия залегал на глубине 10 километров. Информации о возможных разрушениях или пострадавших не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 июня на территории Турции произошло землетрясение магнитудой 5,2. Эпицентр находился в провинции Мугла на глубине 61 километр. По предварительным данным, пострадавших не было.

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