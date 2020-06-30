Мехико, , 02:00 — REGNUM В Мексике полиция задержала одного из руководителей боевого крыла наркокартеля «Новое поколение Халиско» Армандо Гомеса Нуньеса. Об этом 29 июня сообщает пресс-служба генеральной прокуратуры Мексики.

Подозреваемый в многочисленных преступлениях Нуньес, по кличке Дельта-1, был задержан в результате совместной операции силовых ведомств в столице штата Халиско Гвадалахаре. Во время обыска после задержания у него изъяли «две автоматические винтовки, один пистолет, два магазина, семь мобильных телефонов». Также при нём было найдено 304 пакета с кокаином общим весом 0,19 кг.

Прокуратура штата инкриминирует Нуньесе совершение ряда тяжких преступлений. О погибших или пострадавших в ходе проведения операции по задержанию не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, три человека стали жертвами покушения на Омара Гарсию Арфуча, министра безопасности Мехико.

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