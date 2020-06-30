Джэксонвилл, США, , 01:45 — REGNUM Один человек погиб и двое ранены в результате стрельбы, которую начали неизвестные у здания корпорации Amazon в городе Джексонвилл в американском штате Флорида, 29 июня сообщается на странице в Facebook офиса городского шерифа.

По данным правоохранительным органов, преступники открыли огонь по очереди, состоявшей из желающих подать заявление о трудоустройстве.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 июня в городе Талса в американском штате Оклахома из-за стрельбы, которую открыл по полицейским вооруженный мужчина были тяжело ранены два сотрудника правоохранительных органов.

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