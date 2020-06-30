Москва, , 00:06 — REGNUM Как минимум три человека пострадали в результате столкновения двух легковых автомобилей в Москве. Об этом 29 июня сообщила пресс-служба Дептранса.

Авария произошла вечером на Севастопольском проспекте. По предварительным данным, водитель автомобиля Jeep совершал поворот налево, когда в него на скорости въехал автомобиль BMW.

В результате ДТП пострадали три человека. Информация о состоянии пострадавших уточняется. Движение на участке автодороги осложнено. На месте работают сотрудники правоохранительных органов, спасатели и медики.

Причины и обстоятельства аварии устанавливаются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели двух человек в результате столкновения грузового и легкового автомобилей на МКАД.

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