Дакка, , 23:52 — REGNUM До 32 человек возросло количество погибших при столкновении катера и парома в Бангладеш. Об этом 29 июня сообщает издание Dhaka Times.

Уточняется, что катер «Morning Bird» с 60 пассажирами на борту отплыл из района Муншигандж в Дакке. На реке Буриганга он столкнулся с паромом «Майур-2», на борту которого находились до 100 человек. В результате столкновения катер перевернулся и затонул.

Спасателями были обнаружены тела 32 человек. Сообщается и о спасении человека, который просидел под водой в одном из помещений перевернувшегося катера 13 часов. По признанию начальника службы спасения, это первый подобный случай в его многолетней практике. Спасённый мужчина был госпитализирован, отмечается, что он практически не пострадал, если не считать сильного стресса.

Поисково-спасательная операция продолжается. К ней привлечены семь подразделений пожарной службы и 14 водолазов. Спасатели не теряют надежды, что кто-то из пассажиров мог спастись в наполненных воздухом пустотах, образовавшихся при опрокидывании катера.

Ранее ИА REGNUM сообщало о 30 погибших в результате столкновения катера и парома в столице Бангладеш, городе Дакка.

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