Сиэтл, США, , 23:35 — REGNUM В результате перестрелки, произошедшей ранним утром у так называемой Автономной зоны Капитолийского холма (CHAZ) в Сиэтле убит 16-летний подросток, а еще один, 14-летний, получил ранение, сообщает 29 июня полицейский департамент Сиэтла.

Уточняется, что расследование убийства затруднено, так как джип, на котором, предположительно, ехали оба подростка, «затоптан», и установить картину происшедшего не удастся.

Прочие подробности инцидента не сообщаются.

Как сообщало ИА REGNUM, несколько суток назад участники расовых беспорядков захватили несколько кварталов в центральной части Сиэтла, объявили их «Автономной зоной Капитолийского холма» (CHAZ). Полицейским было приказано покинуть этот район, чтобы не усиливать напряженность ситуации.

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