Берлин, , 23:10 — REGNUM Женщина, подозреваемая в поджоге панели, закрывающей окно на здании Рейхстага, задержана сотрудниками полиции в Берлине. Об этом 29 июня сообщает пресс-служба полиции города.

Сотрудники полиции бундестага обнаружили возгорание деревянной панели около 00:25 (01:25 мск). Панель, защищающая окно на фасаде Рейхстага была подожжена с помощью горючей жидкости. Пожарная служба оперативно ликвидировала возгорание.

Подозреваемая в поджоге женщина сама добровольна сдалась полиции, в настоящее время она задержана. Решается вопрос о принудительной госпитализации подозреваемой. Как пояснили в пресс-службе полиции, поджог по политическим мотивам полностью исключается.

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