Курган, , 22:27 — REGNUM В столице Зауралья перед судом предстанет бывший старший следователь по особо важным делам следственного управления УМВД России по Курганской области, который обвиняется во взятках и мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Следствием установлено, что в 2017 году 38-летний следователь получил взятку в размере 300 тысяч рублей за непривлечение гражданина, обвиняемого в мошенничестве, к уголовной ответственности. В 2018 году правоохранитель планировал получить взятку в размере 4 млн рублей за освобождение из-под стражи и закрытие уголовного дела от предпринимателей, которые обвинялись в незаконной торговле алкоголем. Были у него планы на взятку в 400 тыс. рублей за непривлечение к уголовной ответственности за незаконную рубку леса.

Сейчас экс-следователь обвиняется в мошенничестве и взяточничестве. Находится под стражей, вину признал. В скором времени его дело по существу рассмотрит суд.