Москва, , 22:08 — REGNUM Следователи возбудили уголовное дело о небрежности при обращении с газо-воздушным оборудованием, сообщили 29 июня в пресс-службе ГСУ СК России по Москве.

Проверка проводилась после пожара в жилом доме на улице Проходчиков на северо-востоке столицы 29 июня. По версии следователей, из-за преступной небрежности случился хлопок и возник пожар. Пострадали два человека, нанесён материальный ущерб, повреждены конструктивные элементы дома.

Установлено, что владелец квартиры, где произошёл пожар, злоупотреблял алкоголем. Его доставили в больницу в тяжёлом состоянии.

Возбуждено дело по ч. 1 ст. 118 УК РФ («Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности») и ст. 168 УК РФ («Уничтожение и повреждение имущества по неосторожности»).