Владикавказ, , 22:07 — REGNUM Уголовное дело по статье о мошенничестве было возбуждено правоохранителями после обнаружения трещины на отремонтированном мосту через реку Урух в Северной Осетии. Об этом 29 июня сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Дело о мошенничестве было возбуждено в отношении директора подрядной организации, проводившей работы по реконструкции моста, которые были оценены в 566 млн рублей. Открытый в конце декабря прошлого года мост треснул из-за продолжительных осадков.

Подрядчик ООО «Дагспецстройсервис» провёл работы по устранению повреждений моста, а прокуратура организовала проверку работы заказчиков и строителей моста. В ходе надзорных мероприятий, которые проводились с привлечением специалистов, было установлено, что подрядчиком были предъявлены акты, содержащие заведомо ложные сведения об объеме и стоимости выполненных работ. Федеральному бюджету был причинён ущерб на сумму более 13 млн рублей.

По результатам рассмотрения материалов прокурорской проверки в отношении гендиректора подрядной организации было возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве, совершённом в особо крупном размере.

Ранее ИА REGNUM сообщало о завершении расследования уголовного дела о мошенничестве и служебном подлоге в отношении главы муниципального учреждения в Мордовии.

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