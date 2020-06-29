Москва, , 21:50 — REGNUM Два человека погибли в результате пожара в 22-этажном доме на западе Москвы. Об этом 29 июня сообщает пресс-служба ГУ МЧС по городу.

Возгорание произошло в квартире на восьмом этаже жилого дома, расположенного на Филёвском бульваре. Площадь возгорания составила 15 кв. метров, загорелись личные вещи жильцов и мебели.

В результате пожара погибли два человека, шесть человек, в том числе двое детей, были спасены пожарными. В настоящее время пожар ликвидирован.

На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб. Устанавливаются причины и обстоятельства возникновения пожара, унесшего жизни двоих человек.

Ранее ИА REGNUM сообщало о пожаре, охватившем четыре квартиры в жилом доме на северо-востоке Москвы.

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