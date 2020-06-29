Сочи, Краснодарский край, , 21:32 — REGNUM Озеро Малое практически полностью исчезло на территории Кавказского заповедника в Сочи. Об этом 29 июня сообщил информационный портал «Сочи Экспресс».

Озеро Малое располагается на восточном склоне хребта Левая Псеашха. Зеркало озера исчезло практически полностью, на его месте сейчас остались лишь грязь и камни. Специалисты заявили, что исчезновение озера стало следствием естественных природных процессов.

Как пояснил директор по научной работе Кавказского заповедника Николай Ескин, озеро Малое образовалось в результате систематически повторяющихся ударов снежных лавин. Сейчас происходят естественные геологические процессы, благодаря которым озеро появилось. Крупные массы снега фактически выбили воду из озера и поспособствовали формированию новых путей фильтрации талых вод по направлению к реке Уруштен.

В настоящее время к озеру направилась экспедиция для выявления и изучения новых маршрутов талых вод.

Ранее ИА REGNUM сообщало об исчезновении озера из-за сошествия оползней в Ивано-Франковской области на Украине.

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