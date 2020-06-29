Варшава, , 21:13 — REGNUM Здания трёх министерств оказались подтоплены в результате сильных ливней с грозой, обрушившихся на столицу Польши, город Варшаву. Об этом 29 июня сообщил журналистам представитель Мазовецкого коменданта государственной пожарной стражи младший бригадир Кароль Кежковский.

По данным Кежковского, в результате прохождения грозового фронта через Мазовецкое воеводство в Варшаве было зарегистрировано 180 происшествий. Были подтоплены помещения в зданиях министерства семьи, труда и социальной политики, министерства внутренних дел и администрации и министерства окружающей среды.

Кроме того, в городе оказались затопленными множество улиц, подвалов и подземных гаражей в районах Мокотув, Воля, Средместье и Жолибож. Из-за ливня закрылась станция метро «Ратуш Арсенал» и оказалась затоплена трасса Лазенковская в районе Торвара. Информация о пострадавших и погибших в результате стихии не сообщается.

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