Москва, 29 июня 2020, 20:59 — REGNUM В Сочи по техническим причинам задержан вылет самолёта в Москву. Речь идёт о рейсе № ДР118 авиакомпании «Победа», сообщает Кубань 24.
По имеющейся информации, причиной задержки вылета стали выявленные на борту технические проблемы системы кондиционирования.
По факту задержки вылета начата проверка. По её итогам планируется установить все обстоятельства произошедшего, соблюдение правил безопасности полетов и прав пассажиров.
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