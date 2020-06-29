Симферополь, , 20:29 — REGNUM ДТП с участием фуры, гружённой щебнем, произошло на Крымском мосту. Об этом 29 июня сообщает инфоцентр «Крымский мост».

Фура со щебнем, двигаясь в сторону Таманского полуострова, снесла разделительный барьер, выехала на полосу встречного движения, после чего перевернулась. На место ДТП прибыли сотрудники ГИБДД, медики и спасатели.

Одна полоса в сторону Краснодарского края временно закрыта в связи с устранением последствий ДТП. Информация о пострадавших в результате аварии не сообщалась.

Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о трёх погибших за сутки в результате ДТП в Ростовской области.

Читайте ранее в этом сюжете: За сутки три человека погибли на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области