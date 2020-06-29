с. Хлевное, , 20:08 — REGNUM В Липецкой области организована проверка по факту гибели ребенка в Хлевенском районе. Об этом ИА REGNUM сообщили 29 июня в пресс-службе прокуратуры региона.

Трагедия произошла 27 июня в селе Крещенка Хлевенского района. Семилетняя девочка утонула во время купания в пруду, тело из воды достали местные жители.

По данному факту следственными органами проводится доследственная проверка, ход которой прокуратура области взяла на контроль. Также прокурору Хлевенского района поручили провести тщательную проверку обстоятельств гибели ребенка и выявить причины и условия, которые привели к несчастному случаю.

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