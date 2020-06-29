Владимир, , 19:47 — REGNUM Пожар в здании Владимирского академического театра драмы на улице Дворянской был оперативно ликвидирован. Об этом ИА REGNUMсообщили в пресс-службе областной администрации.

В тушении пожара площадью 500 квадратных метров участвовали 37 человек и 13 единиц техники. Горел первый этаж театра.

По предварительной версии, причиной пожара могло стать нарушение правил безопасности при проведении электротехнических работ во время ремонта. Пострадал один человек. В результате возгорания повреждены сцена театра, зал и фойе.

«Только завтра утром, когда закончат работу пожарные, мы сможем оценить полный масштаб ущерба. До этого времени объект будет находиться под охраной», — прокомментировал произошедшее губернатор Владимир Сипягин, который взял расследование инцидента под личный контроль.

Подробности ЧП обсудят в администрации региона на совещании 30 июня.

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