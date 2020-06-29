Москва, , 19:43 — REGNUM Площадь разлива нефти на Химкинской водохранилище, которое расположено в черте Москвы, увеличилась до 22 тысяч квадратных метров. Об этом сегодня, 29 июня, сообщили специалисты Росводресурсов.

Напомним, что крупное нефтяное пятно было обнаружено на водной поверхности Химкинского водохранилища 25 июня. Сейчас площадь нефтяного пятна разрослась до 22,9 тысяч квадратных метров. При нефтеразливе в Химкинском водохранилище в 1000 раз превышены предельно допустимые концентрации.

Специалисты фиксируют гибель рыб и птиц в связи с гипоксией.

По предварительным данным, источником загрязнения стал коллектор ливневой канализации, который эксплуатирует МУП «Химводосток». В Росводресурсах подчеркнули, что данное предприятие неоднократно попадалось на нарушениях. По новому факту иск уже подан в суд.

В настоящее время нефтяное пятно удалось локализовать боновыми заграждениями. Идет работа по откачке нефтепродуктов и их нейтрализации сорбентами.