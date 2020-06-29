Симферополь, , 19:28 — REGNUM Ребёнок, которого унесло в море на надувном матрасе на 1,2 км от берега, был спасён в Ленинском районе Крыма. Об этом 29 июня сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Республике.

ЧП произошло в посёлке Каменский в акватории Азовского моря. Отжимной ветер стал уносить 12-летнего мальчика на надувном матрасе в открытое море, отдыхавшее на пляже люди заметили это и сообщили спасателям.

В спасательной операции был задействован спасательный катер МЧС «Дмитрий Михайлик» и два катера Пограничного управления ФСБ по Крыму. К вылету был приготовлен вертолёт Ми-8. Спустя 45 минут катер Погранслужбы настиг мальчика и поднял его на борт. Медицинская помощь ребёнку не понадобилась.

Ранее ИА REGNUM сообщало о похожем инциденте, произошедшем под Анапой в акватории Чёрного моря. Здесь отжимным ветром унесло на надувном матрасе в открытое море двух человек.

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