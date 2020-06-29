Ростов-на-Дону, , 19:23 — REGNUM В Ростовской области в суд направлены материалы уголовного дела в отношении экс-главы администрации Целинского района. Бывший чиновник обвиняется в превышении должностных полномочий (ч. 2 ст. 286 УК РФ). Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР 29 июня.

Как полагают следователи, в 2018 году руководитель администрации Целинского района подписал акты приёма-передачи жилья для детей-сирот. Однако десять квартир в посёлке Целина не соответствовали ни строительным, ни противопожарным, ни другим нормам. Продавец помещений получил свыше 9 млн бюджетных рублей.

На имущество фигуранта уголовного дела наложен арест. Материалы с утвержденным обвинительным заключением переданы на изучение в суд.