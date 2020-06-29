Калуга, , 19:10 — REGNUM В Обнинске 29 июня при проведении работ по строительству многоэтажного дома на улице Курчатова с высоты девятого этажа упал 59-летний работник. Мужчина скончался на месте, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

Место происшествия Kaluga.sledcom.ru

По версии следствия, каменщик находился на строительной площадке на высоте девятого этажа и выполнял работы по выгрузке стройматериалов с выносной площадки. Мужчина разрезал полиэтилен, в который были упакованы пеноблоки. Пеноблоки рассыпались и вытолкнули работника за ограждение выносной площадки.

По имеющейся информации, погибший является гражданином Таджикистана, который находился на законных основаниях в России. Следователем опрошены очевидцы и руководитель субподрядной организации, назначены исследования и экспертизы, проводятся другие следственные действия.

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