Москва, , 18:57 — REGNUM Пресненский суд Москвы до 25 августа отправил под домашний арест экс-помощника руководителя Россельхознадзора, подозреваемого в коррупции и совращении несовершеннолетней, сообщили 29 июня корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе суда.

«Пресненским районным судом города Москвы избрана мера пресечения в виде домашнего ареста в отношении Натарова Д. С. до 25 августа 2020 года», — сообщили в суде.

При этом следствие ходатайствовало о заключении подсудимого под стражу.

Натаров подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки») и ч 1,2 ст. 135 («Совершение развратных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней»).

Как сообщало РИА Новости со ссылкой на адвокатов потерпевшей, Натаров подозревается в развратных действий с девочкой-подростком, которой он посылал непристойные сообщения и водил в кино.

Также он подозревается в получении взяток от различных юридических лиц.