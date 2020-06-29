Сиэтл, США, , 18:17 — REGNUM По меньшей мере один человек погиб в результате стрельбы в так называемой «автономной зоне Капитолийского холма» (CHAZ), провозглашённой участниками акций протеста в Сиэтле в американском штате Вашингтон. Об этом 29 июня сообщает газета The Seattle Times.

Стрельба произошла в ночь на 29 июня на пересечении 12 Avenue и Pike Street. В результате стрельбы ранения получили два человека, они были госпитализированы. Одному из пострадавших спасти жизнь врачам не удалось, состояние второго оценивается как критическое.

Пресс-служба полиции Сиэтла подтвердила информацию о двоих пострадавших и сообщила, что в настоящее время ведётся расследование инцидента.

Напомним, участники акций протеста против расизма и произвола полиции объявили «автономной зоной» один из центральных районов Сиэтла. Демонстранты поставили в центре города заграждения и установили палатки. Местные власти дали указание полиции покинуть район, чтобы снизить напряжённость. Здание полицейского участка после этого было занято протестующими.

Ранее ИА REGNUM сообщало о попытке протестующих проникнуть в полицейские участки в Портленде и на западе Сиэтла.

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