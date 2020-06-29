Сан-Паулу, Бразилия, , 17:57 — REGNUM Журналистка телеканала CNN подверглась нападению грабителя в прямом эфире в бразильском городе Сан-Паулу. Об инциденте 29 июня сообщила телекомпания CNN.

В ходе прямого включения с улиц Сан-Паулу человек в капюшоне подошёл к корреспонденту и потребовал у неё отдать телефон. Оператор немедленно прекратил вести съёмку, прямой эфир был прерван.

Полиции удалось установить личность грабителя и задержать его через несколько часов по горячим следам. Девушка-корреспондент CNN не пострадала.

Ранее ИА REGNUM сообщало о нападении радикалов на журналистов у здания суда на Украине. Отмечается, что полиция потворствовала радикалам и помогла вывести неугодных журналистов.

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