Москва, , 17:35 — REGNUM Неисправность газового оборудования не могла стать причиной возгорания в доме на улице Проходчиков на северо-востоке Москвы. Об этом 29 июня сообщил заместитель гендиректора «Мосгаза» по производству Владимир Кожиченков.

Он отметил, что по итогам осмотра в квартире в доме номер 3 по улице Проходчиков было установлено, что «газовое оборудование не повреждено, газовые приборы находятся на своих проектных местах, визуально не разрушены, имеются следы термического воздействия. Состояние газового оборудования говорит о том, что оно не могло стать причиной того, что произошло». Ранее «Мосгаз» также заявил, что техосмотр газового оборудования в доме был проведен в декабре 2019 года и тогда никаких нарушений выявлено не было.

«Все это говорит о том, что причиной происшедшего не может быть бытовой газ. Причина пожара устанавливается комиссией», — заключили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, на северо-востоке Москвы произошло возгорание в жилом доме. Пожар охватил четыре квартиры. Пожарные спасли из огня семь человек.

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