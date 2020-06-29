Владимир, , 17:14 — REGNUM Площадь пожара в здании академического театра драмы в городе Владимире возросла до 500 кв. метров. Об этом 29 июня сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Владимирской области.

Информация о возгорании в здании театра драмы, расположенного на улице Дворянской поступила в 16:08 мск. По предварительным данным, очаг возгорания находился в фойе на первом этаже здания. Людей в здании нет.

На месте работают 13 единиц спецтехники, в настоящее время пожарные наращивают группировку сил и средств. Причины и обстоятельства возникновения пожара устанавливаются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о пожаре в здании Владимирского академического драмтеатра.

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