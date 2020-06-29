Красноярск, , 17:12 — REGNUM Железнодорожный районный суд Красноярска оставил под стражей красноярского бизнесмена Анатолия Быкова. Он обвиняется в организации убийств двух человек в 1994 году.

«Продлили срок до 3 октября включительно», — цитирует своего собеседника ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 мая 2020 года Быков был задержан по подозрению в организации двойного убийства в 1994 году.

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8 мая стало известно, что предприниматель и экс-депутат краевого Заксобрания Быков арестован.

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