Пенза, , 17:27 — REGNUM В Пензенской области мужчина, находящийся в бракоразводном процессе, под предлогом общения с сыном, похитил его и тайно увез в Уфу. Об этом сообщает пресс-служба уполномоченного по правам ребенка в регионе.

В Пензенском районном суде 23 июня состоялось заседание в рамках бракоразводного процесса, после которого родителям ребенка дали три месяца на примирение. На следующий день, 24 июня, отец под предлогом общения и прогулки с ребенком вывез его, не сообщив матери, на автомобиле в Уфу. Женщина обратилась с заявлением к детскому омбудсмену Елене Столяровой за содействием по возвращению ребенка. Уполномоченный по правам ребенка направила письмо коллеге в Башкирию с просьбой организовать посещение ребенка по месту жительства отца специалистами по опеке и убедить его в добровольном возврате малолетнего сына до решения суда по определению его места проживания и порядка общения с родителем, отдельно проживающим.

После этого мать ребенка обратилась с заявлением в полицию о пропаже ребенка.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в Ижевске 1 июня мужчина похитил пятилетнюю девочку, находясь в спорной ситуации с ее матерью по поводу места жительства ребенка.

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