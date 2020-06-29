Владимир, , 16:36 — REGNUM Во Владимирской области по факту происшествия с катамараном в Гусь-Хрустальном организована доследственная проверка. Об этом ИА REGNUM сообщили 29 июня в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

Вечером 27 июня на Гусь-Хрустальном городском озере катамаран с 30 пассажирами сел на мель и начал тонуть. Среди пассажиров были 12 детей. Спасти людей с тонущего судна удалось сотрудникам МЧС. Пострадавших не было.

Следователи выяснили, что катамаран зарегистрирован в установленном порядке как маломерное судно. Проверка установит все обстоятельства произошедшего, после неё будет дана юридическая оценка случившегося.

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