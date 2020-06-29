Ростов-на-Дону, , 16:32 — REGNUM На Ростовскую область обрушился ураган. Интернет-пользователи поделились видеокадрами и фотоснимками, на которых зафиксированы последствия разгула стихии. Так, например, в областном центре ураганный ветер повалил деревья.

«Штормовой ветер повалил деревья на пересечении переулка Соборного и улицы Красноармейской», — поделился участник паблика «Ростов Главный».

https://www.instagram.com/p/CCBSJBQCe4f/

«В Ростове сухое дерево упало на коляску с маленьким ребёнком. Ребёнок не пострадал, но люди в шоке», — написал один из подписчиков сообщества.

ИА REGNUM напоминает, что спасатели заранее предупредили об ухудшении погодных условий. На Дону до конца суток ожидаются ливни с градом и шквалистый ветер.

Читайте ранее в этом сюжете: На Ростовскую область надвигаются грозовые ливни и град