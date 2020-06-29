Тюмень, , 16:21 — REGNUM В тюменском городе Ишиме по вине пьяного водителя в ДТП пострадали пять человек. Об этом сообщает пресс-служба управления ГИБДД по Тюменской области.

Авария произошла ночью 28 июня на перекрёстке ул. Луначарского и Чкалова. Пьяный водитель из Нового Уренгоя за рулём Mercedes-Benz въехал в Ишиме в «УАЗ» полицейского патруля и ещё два автомобиля, стоявших на обочине.

Автомобили отбросило на стоявших на тротуаре женщин 1977, 1984, 1986 и 1974 года рождения. Одна из них тяжело ранена. Позже за медицинской помощью обратился ещё один пострадавший — мужчина 1974 года рождения.

Водитель Mercedes-Benz 1978 года рождения задержан.