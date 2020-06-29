Калуга, , 16:59 — REGNUM В Калужской области 12 дорожно-транспортных происшествий, в которых два человека погибли и 13 получили травмы, произошли за минувшие выходные. Об этом 29 июня сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском областном управлении ГИБДД УМВД России.

27 июня в 22:47 на подъезде к Калуге от трассы М:3 20-летний водитель, управляя автомашиной KIA RIO, наехал на пешехода 2005 года рождения, который от полученных травм скончался на месте до приезда скорой медицинской помощи.

28 июня 18:40 на улице 3-й Академический проезд в Калуге произошло столкновение автомобиля Hyundai Solaris под управлением 43-летнего водителя и автомобиля «Москвич—2141», за рулём которого находился водитель 1958 года рождения. В результате ДТП водитель автомобиля «Москвич» от полученных травм скончался.