Саратов, , 17:26 — REGNUM В Саратове вынесли приговор 44-летнему ранее судимому местному жителю. Мужчина обвиняется в убийстве двух лиц и краже имущества, сообщает пресс-служба регионального следственного управления СКР.

Установлено, что 26 апреля 2019 года утром 44-летний мужчина и его 33-летний приятель отправились на моторной лодке на остров «Песчаный» в протоке Баклан реки Волги на рыбалку. Днем к ним на остров прибыли еще двое мужчин, которые, спросив разрешения, тоже присоединились к рыбалке. Мужчины подружились и стали распивать алкогольные напитки. Вскоре один из вновь прибывших рыбаков не обнаружил своего телефона и обвинил в пропаже рыбака из первой компании. Завязалась драка, во время который подсудимый, вооружившись металлической трубой, нанес удар другому участнику ссоры по голове. Потерпевший упал, а второй товарищ подсудимого решил поднять брошенную трубу и добить лежащего не земле мужчину, а затем подбежал ко второму прибывшему рыбаку и стал кулаком наносить удары по голове и лицу. Второй потерпевший также упал на землю, разъяренный рыбак нанес еще несколько ударов мужчине. Вскоре оба потерпевшие скончались. Подсудимый заметил у одного из погибших кольцо и похитил его. Позднее тело одного из потерпевших нашли в акватории Волги рядом с поселком Хмелевка. Тело другого погибшего предположительно пошло ко дну. В отношении второго участника, который также совершал избиения, уголовное преследование было прекращено в связи с его смертью.

Подсудимый свою вину не признал. Судом уму назначено наказание в виде 20 лет 1 месяца лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы сроком на 1 год.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Саратовской области житель Дергачевского района признан виновным в причинении тяжкого вреда здоровью любовнику жены, от которого тот скончался.

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