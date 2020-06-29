Уфа, , 16:05 — REGNUM Местного жителя в Уфе подозревают в причинении смерти 37-летнему мужчине. Об этом 29 июня сообщает пресс-служба республиканского следственного управления Следственного комитета РФ.

По версии следствия, в июне текущего года между 29-летним фигурантом уголовного дела и незнакомым ему мужчиной 37-лет возник конфликт на улице Свободы. Следователи считают, что подозреваемый ударил битой по голове пострадавшего, тем самым нанес ему несовместимую с жизнью травму. Мужчина умер в больнице.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ.

Отмечается, что подозреваемый был объявлен в федеральный розыск, поскольку скрылся от сотрудников правоохранительных органов. Его задержали в Оренбургской области. Вскоре он во всем сознался. Расследование данного дела продолжается.

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