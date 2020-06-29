Москва, , 15:59 — REGNUM Доследственная проверка проводится Следственным комитетом по факту взрыва и последующего пожара в жилом доме на улице Проходчиков в Москве. Об этом сообщает 29 июня пресс-служба столичного главка СКР.

На месте происшествия работают следователи и криминалисты, устанавливаются обстоятельства инцидента. Процессуальное решение будет приянято по итогам проверки.

Пока следователи располагают данными о хлопке в жилом доме, повлёкшем возгорание, а также о трёх пострадавших которые доставлены в больницы.

Как сообщало ИА REGNUM, начальник ГУ МЧС России по Москве Сергей Желтов ранее опроверг информацию о погибшем в результате пожара человеке. Он сообщил, что с места пожара спасены семь человек. Предварительная версия — утечка газа и взрыв. В результате повреждены несколько квартир.

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