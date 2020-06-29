Талса, США, , 15:51 — REGNUM Два офицера полиции города Талса (штат Оклахома) ранены и находятся в критическом состоянии после стрельбы, которую открыл по правоохранителям вооруженный мужчина. Об этом 29 июня сообщает местное полицейское управление на своей странице в соцсети Facebook.

По данным полиции, ее сотрудники остановили подозреваемого около 03:30 п местному времени (11:30 мск) и после этого началась драка.

Также сообщается, что подозреваемый Дэвид Уэа навел оружие на полицейских и произвёл в них несколько выстрелов.

«Оба офицера получили ранения и сейчас находятся на операции в критическом состоянии», — говорится в сообщении.

Кроме этого, уточняется, что после этого подозреваемый сбежал с места преступления и в настоящее время идет его розыск.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее гибель двух человек в результате стрельбы в торговом центре подтвердила полиция округа Техама в американском штате Калифорния.