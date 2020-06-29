Ростов-на-Дону, , 15:27 — REGNUM По факту экстренной посадки в международном аэропорту «Платов» (Ростов-на-Дону) авиарейса из Москвы проводится проверка. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Южной транспортной прокуратуры 29 июня.

Пассажирский Airbus-320 авиакомпании «S7» 29 июня выполнял рейс Москва — Ростов-на-Дону. Однако в какой-то момент запросил экстренную посадку. По предварительным данным, у самолёта отказал левый двигатель.

Пострадавших в результате авиапроисшествия нет. Проверка продолжается.