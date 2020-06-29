Владикавказ, , 15:26 — REGNUM В Северной Осетии уже четвертые сутки идут поиски мужчины, который упал в реку Терек. Спасатели регионального поискового отряда ищут пострадавшего на всем протяжении реки вплоть до границы с Кабардино-Балкарией, сообщили 29 июня в пресс-службе управления МЧС по РСО-Алании.

Очевидцы происшествия сообщили о его подробностях. По их данным, мужчина прыгнул в реку в Терек в районе парка имени Коста Хетагурова во Владикавказе. Течение унесло его в сторону ресторана «Жар-птица», где он пропал из виду.

В поисках пострадавшего, которые ведутся и в воде, и на суше, задействованы около 100 человек, в том числе спасатели, пожарные и волонтеры.

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