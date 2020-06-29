Красноярск, , 15:23 — REGNUM На борьбу с лесными пожарами на севере Красноярского края мобилизованы более 1000 человек и 130 единиц техники. Об этом ИА REGNUM сообщили в краевом правительстве.

29 июня красноярский губернатор Александр Усс заслушал доклад о текущей лесопожарной обстановке в регионе. Прозвучала информация о том, что в северных районах края сохраняется напряженная лесопожарная обстановка. Однако населённым пунктам ничего не угрожает. Большая часть возгораний зафиксирована в отдалённых труднодоступных территориях.

В ближайшие дни планируется привлечь к работе специалистов ФБУ «Авиалесоохрана». Они будут проводить искусственное вызывание осадков и взрывные работы для тушения возгораний в труднодоступных территориях.

Усс поручил разработать с федеральным оперштабом единый алгоритм реагирования на пожары в отдаленных районах и принятия мер ликвидации возгораний.

Пожароопасный сезон в лесах на территории Красноярского края начался в третьей декаде марта. Основной причиной лесных пожаров стал переход огня с граничащих с лесом территорий. По данным краевых властей, установлено 122 виновных в возникновении лесных пожаров, возбуждено семь уголовных дел.

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае на утро 29 июня было зарегистрировано 85 лесных пожаров на общей площади 31,6 тыс. га.

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