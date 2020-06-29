Белгород, , 15:33 — REGNUM Смертельную травму получил слесарь механосборочных работ на заводе в Белгороде. Назначена доследственная проверка, сообщили 29 июня в пресс-службе регионального Следственного комитета.

По предварительным данным 23 июня произошло разрушение оборудования в ООО «Производственное объединение «Белэлектромашина». В результате аварии смертельную травму получил находившийся на рабочем месте слесарь 1974 года рождения.

Назначены судебные экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.