Нижневартовск, Югра, , 15:18 — REGNUM В Нижневартовске (ХМАО) водительница Hyundai Solaris сбила трёхлетнего малчика. Об этом сообщает Gorod3466.ru.

Наезд случился днём 26 июня на парковке ТРЦ «Югра Молл». Водительница 1984 года рождения сбила ребёнка, который выбежал на проезжую часть. Мальчик шёл вместе с матерью, на месте не отреагировавшей на ДТП.

На следующий день мать с ребёнком, получившим ушибы, обратилась в медучреждение. Врачи передали информацию о сбитом мальчике в местный отдел ГИБДД.

Сейчас автоледи ответит перед законом за оставление места ДТП.