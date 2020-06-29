Тегеран, 29 июня 2020, 15:15 — REGNUM В Иране опровергли слухи о якобы имевшей место аварии вертолета, направлявшегося в город Шираз. Об этом 29 июня сообщает агентство Tansim.
Ранее в социальных сетях распространилось видео с места крушения, на котором видны клубы дыма. Авария якобы произошла в провинции Фарс, расположенной на юго-западе государства.
Журналисты информационного агентства Tansim опровергли данные слухи, отметив, что в регионе произошел небольшой пожар, однако причины пожара названы не были.