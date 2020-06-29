* ИГИЛ — запрещённая в России организация

Анкара, , 14:56 — REGNUM Правоохранительные органы Турции задержали трех человек, обвиняемых в связях с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом 29 июня сообщает Anadolu Ajansi.

Арест был произведен в провинции Болу, расположенной на северо-западе страны. По данным журналистов, арестованные были гражданами Сирии. У обвиняемых были изъяты документы, а также цифровые носители информации.

Напомним, боевики «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) совершили на территории Турции свыше 10 террористических актов, жертвами которых стали 315 человек.

ИГИЛ* — организация, деятельность которой запрещена в РФ.