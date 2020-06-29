Москва, , 14:51 — REGNUM В Москве в результате взрыва и пожара в одном из жилых домов на улице Проходчиков погиб один человек. Об этом 29 июня сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

«Один человек погиб, семь пострадали при взрыве и пожаре», — сообщил собеседник издания.

Как сообщало ИА REGNUM, причиной взрыва могла стать утечка газа. Площадь возгорания составила 150 кв. м, горели четыре квартиры. Сейчас пожар потушен.

По данному факту сотрудники правоохранительных органов начали проверку.

Читайте также: На улице Проходчиков в Москве пожар охватил четыре квартиры